وزير الأوقاف يفتتح يوماً خيرياً وطبياً في لواء عي

وقال خلال افتتاحه اليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيريّة، اليوم الأربعاء في لواء عي بمحافظة الكرك، أن برامج صندوق الزكاة تعمل على رعاية المحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحويل المستحقين إلى مزكين بعد توفير مشاريع إنتاجية تناسبهم، مبيناً إن الأردن من الدول القليلة التي تتعامل مع فريضة الزكاة وفق قانون، حيث يتولى صندوق الزكاة إدارة شؤون تحصيلها وتوزيعها ضمن المصارف الشرعية المحددة.
واستمع وزير الأوقاف لمطالب واحتياجات أهالي اللواء، موجهاً بإعداد الدراسات عن الأسر الفقيرة، والبيوت التي تحتاج للترميم، فضلا عن إقامة مشاريع إنتاجية، وبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة، وفقاً لضوابط وشروط الصندوق، إضافة الى سد نقص الأئمة والمؤذنين في مساجد اللواء.
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