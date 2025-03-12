وزير الأوقاف يفتتح يوماً خيرياً وطبياً في لواء عي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الملكية في تعزيز نهج التواصل من خلال الأيام الخيرية والطبية التي تنظمها الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

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وقال خلال افتتاحه اليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيريّة، اليوم الأربعاء في لواء عي بمحافظة الكرك، أن برامج صندوق الزكاة تعمل على رعاية المحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحويل المستحقين إلى مزكين بعد توفير مشاريع إنتاجية تناسبهم، مبيناً إن الأردن من الدول القليلة التي تتعامل مع فريضة الزكاة وفق قانون، حيث يتولى صندوق الزكاة إدارة شؤون تحصيلها وتوزيعها ضمن المصارف الشرعية المحددة.