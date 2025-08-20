وزير الإدارة المحلية: قرار فصل بلدية بني عبيد نهائي ولا رجعة عنه

11:12 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال لقاء عقد في بلدية بني عبيد، أن قرار فصل البلدية نهائي ولا رجعة عنه، موضحاً أن هذا القرار جاء خدمةً لمصلحة أبناء اللواء وتعزيزاً لاستقلالية البلدية وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة.





وقال المصري إن الوزارة تقدم كامل الدعم لبلدية بني عبيد، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين منذ تاريخ الفصل، والتي انعكست على مستوى الخدمات والبنية التحتية وفتحت آفاقاً جديدة للتنمية المحلية.



وأضاف أن البلدية تحظى بخصوصية كونها البلدية الأم للواء، وأن الوزارة ستعمل على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدعم مسيرتها.



وحول ملف العطاءات، أوضح الوزير أن الوزارة لم توقفها، مبيناً أن التأخير يعود لأسباب إجرائية مرتبطة بالموازنات، لافتاً إلى أن جميع بلديات المملكة لم تُصادق حتى الآن على موازناتها، الأمر الذي أدى إلى تأخير بعض المشاريع.



وشدد المصري على أن الوزارة تعمل على تعزيز العدالة في توزيع المشاريع والخدمات بين جميع البلديات، مؤكداً حرصه على متابعة مطالب أبناء اللواء وتنفيذ ما يمكن منها ضمن الإمكانات المتاحة.



من جهتهم، استعرض أبناء لواء بني عبيد أبرز احتياجاتهم الخدمية والتنموية خلال اللقاء، فيما جدد الوزير التزام الوزارة ببذل الجهود لتلبيتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



