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وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور

وزير الإدارة المحلية
وزير الإدارة المحلية
الخميس، 12-09-2024 09:51 م

الوكيل الإخباري-   افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الصالة متعددة الأغراض التي أقامتها بلدية ناعوؤ، ودعمت جزءًا منها وزارة الإدارة المحلية لخدمة المجتمعات المحلية في منطقة الروضة التابعة للبلدية.

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وتقدم الصالة، خدماتها للمجتمع المحلي والمناطق المجاورة بأسعار رمزية، كما توفر للأهالي التجهيزات اللازمة لإقامة المناسبات الاجتماعية في جوانبها المختلفة، ويقام فيها الندوات والمحاضرات الثقافية والاجتماعية.

 
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