وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور

الوكيل الإخباري- افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الصالة متعددة الأغراض التي أقامتها بلدية ناعوؤ، ودعمت جزءًا منها وزارة الإدارة المحلية لخدمة المجتمعات المحلية في منطقة الروضة التابعة للبلدية.

اضافة اعلان