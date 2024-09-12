وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور

وتقدم الصالة، خدماتها للمجتمع المحلي والمناطق المجاورة بأسعار رمزية، كما توفر للأهالي التجهيزات اللازمة لإقامة المناسبات الاجتماعية في جوانبها المختلفة، ويقام فيها الندوات والمحاضرات الثقافية والاجتماعية.
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