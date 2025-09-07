وزير الإعلام اليمني : الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية

03:11 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جماعة أنصار الله الحوثية تواصل احتجاز الموظفة الأردنية في منظمة اليونيسف لونا شكري، إلى جانب ثمانية من الموظفين المحليين، منذ سبعة أيام في العاصمة صنعاء. اضافة اعلان





وأوضح الإرياني في منشور على منصة "إكس" أن المجموعة جرى اختطافها من مقر المنظمة، حيث تُخضع لاستجوابات تحت التهديد، كما صودرت جوازات سفر جميع العاملين في المنظمة. وأضاف أن الجماعة تستعد لمحاكمة شكري بتهم وصفها بأنها "ملفقة".



وحذر الوزير من أن هذه الانتهاكات تهدد ثقة المنظمات الدولية بقدرتها على العمل بأمان داخل مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يعرقل جهود إيصال المساعدات الإنسانية.