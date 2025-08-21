وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل موسى القطيفان

واستذكر المومني، مناقب الفقيد، خلال عمله صحفيًا في وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما نعت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين وأسرة الوكالة، المرحوم القطيفان، مستذكرة مناقب الفقيد وجهوده في العمل الصحفي بالوكالة، متقدمة من ذوي الفقيد والأسرة الصحفية بأحر التعازي، داعية المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
