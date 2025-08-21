وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل موسى القطيفان

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي موسى عبدالله القطيفان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الخميس.

اضافة اعلان



واستذكر المومني، مناقب الفقيد، خلال عمله صحفيًا في وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.