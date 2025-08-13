الأربعاء 2025-08-13 10:13 م
 

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي جهاد أبو بيدر

الصحفي جهاد أبو بيدر
الصحفي جهاد أبو بيدر
 
الأربعاء، 13-08-2025 09:13 م
الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي جهاد أبو بيدر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية.

وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية إشهار ملتقى قناديل السلام في الزرقاء

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

عربي ودولي استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

نقابة الخدمات العامة

أخبار محلية نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات

ا

أخبار محلية اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية

إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

عربي ودولي إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

ت

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

أخبار محلية اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

ا

فلسطين نتنياهو: إما أن ننتصر أو القضاء علينا



 
 





الأكثر مشاهدة