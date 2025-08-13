وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي جهاد أبو بيدر

09:13 م

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي جهاد أبو بيدر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.