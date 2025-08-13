وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي جهاد أبو بيدر

واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات
-
اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية
-
اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً
-
رداً على "النتن" .. بيان صادر عن عشيرة العبيدات
-
شركة كهرباء إربد تنفذ أعمال تمديد كيبل بعجلون لضمان استمرارية التيار
-
وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية
-
ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة