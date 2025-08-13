"بوليتيكو": الولايات المتحدة أرسلت إشارة لأوكرانيا قبل قمة ألاسكا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة بوليتيكو أن البيت الأبيض دعا السلطات الأوكرانية إلى تقييم واقعي للقدرات القتالية لبلدهم قبل المحادثة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.



وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة حثت السلطات الأوكرانية على "أن تكون براغماتية"، كما نقلت الصحيفة عن مصدرها قوله: "الولايات المتحدة تطلب منهم تقييما واقعيا لما يمكنهم فعله بالقدرات القتالية المتاحة لديهم".



يوم الاثنين الماضي، صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سينظم، استعدادا للقاء بوتين وترامب، محادثات عن بعد في 13 أغسطس بمشاركة ترامب والأمين العام لحلف "الناتو"، بالإضافة إلى ممثلي قيادة أوكرانيا والدول الأوروبية الرئيسية ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

من المقرر أن يجري ممثلو الدول الأوروبية محادثة منفصلة مع فلاديمير زيلينسكي قبل أن يتحدث معه الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس.



وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا سابقا أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.



يذكر أن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أشار إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ذكر خلال زيارته لروسيا فكرة عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، لكن الجانب الروسي لم يعلق على الاقتراح، مفضلا التركيز على التحضير للقاء الثنائي.



من جانبه، قال الرئيس الروسي إن لقاءه مع زيلينسكي ممكن، لكنه يتطلب ظروفا معينة لا تزال بعيدة المنال.



أما زيلينسكي، فقد أكد قبل لقاء بوتين وترامب أنه لن يقبل بأي تنازلات إقليمية.