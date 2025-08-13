نتنياهو: إما أن ننتصر أو القضاء علينا

وأضاف نتنياهو أن الحرب ضد حماس وحزب الله وإيران تتم بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه من المستوى السياسي، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن تحقيق النصر على أعداء إسرائيل "بمساعدة المعارضين أو بدونهم".
ووصف نتنياهو اتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة بأنها "زائفة"، مشيرًا إلى العمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف، داعيًا الدول الأخرى للمشاركة في هذه الجهود.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع "أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه" تستهدفها، مضيفًا أن بعض الجامعات الأميركية تتبنى فكر "القضاء على إسرائيل".
