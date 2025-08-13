الأربعاء 2025-08-13 10:13 م
 

نتنياهو: إما أن ننتصر أو القضاء علينا

أرشيفية
 
الأربعاء، 13-08-2025 09:30 م

الوكيل الإخباري- صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تخوض حربًا على ثماني جبهات، سبعٌ منها ضد إيران ووكلائها، مؤكدًا أن الهدف هو "إعادة كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي"، مشددًا على أن الخيارين المطروحين هما "الانتصار أو القضاء علينا".

وأضاف نتنياهو أن الحرب ضد حماس وحزب الله وإيران تتم بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه من المستوى السياسي، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن تحقيق النصر على أعداء إسرائيل "بمساعدة المعارضين أو بدونهم".


ووصف نتنياهو اتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة بأنها "زائفة"، مشيرًا إلى العمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف، داعيًا الدول الأخرى للمشاركة في هذه الجهود.

 

كما قال إن بعض الأميركيين وقعوا ضحية للأكاذيب، لكنه اعتبر أن إسرائيل لديها اليوم "حليف عظيم هو الرئيس دونالد ترامب".


وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع "أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه" تستهدفها، مضيفًا أن بعض الجامعات الأميركية تتبنى فكر "القضاء على إسرائيل".

 
 
