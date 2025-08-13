ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 463 نقطة ليصل إلى 44922 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.04 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 31 نقطة ليصل إلى 21713 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) 20 نقطة ليصل الى 6466 نقطة.
