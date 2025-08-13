الأربعاء 2025-08-13 11:50 م
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الأربعاء، 13-08-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري-ارتفعت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل إلى 62.75 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 463 نقطة ليصل إلى 44922 نقطة، أي بنسبة ارتفاع 1.04 بالمئة.


وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 31 نقطة ليصل إلى 21713 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) 20 نقطة ليصل الى 6466 نقطة.

 

بترا

 
 
