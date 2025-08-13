الولايات المتحدة تخفف العقوبات المضادة لروسيا حتى 20 أغسطس

الأربعاء 2025-08-13 11:50 م
 

الأربعاء، 13-08-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا يسمح بتشغيل جميع العمليات المحظورة بموجب العقوبات المضادة لروسيا والتي تُعدّ ضرورية لتنظيم لقاء زعيمي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا.اضافة اعلان


وينص الترخيص على أن "جميع العمليات المحظورة بموجب عقوبات الأنشطة الأجنبية الضارة وعقوبات أوكرانيا/روسيا، والتي تُعدّ اعتيادية وضرورية للمشاركة في اجتماعات ولاية ألاسكا بين حكومتي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي أو دعمها، مسموح بها حتى الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:01 بتوقيت موسكو) يوم 20 أغسطس 2025".

