الولايات المتحدة تخفف العقوبات المضادة لروسيا حتى 20 أغسطس

وينص الترخيص على أن "جميع العمليات المحظورة بموجب عقوبات الأنشطة الأجنبية الضارة وعقوبات أوكرانيا/روسيا، والتي تُعدّ اعتيادية وضرورية للمشاركة في اجتماعات ولاية ألاسكا بين حكومتي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي أو دعمها، مسموح بها حتى الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:01 بتوقيت موسكو) يوم 20 أغسطس 2025".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
"بوليتيكو": الولايات المتحدة أرسلت إشارة لأوكرانيا قبل قمة ألاسكا
-
استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب
-
إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين
-
ردا على نتنياهو.. بيان شديد اللهجة صادر عن المملكة العربية السعودية
-
بيان عراقي بعد تقارير عن إغلاق أهم منفذ حدودي مع سوريا
-
الوسيط الأمريكي: حماس مستعدة لإبرام صفقة جزئية أو شاملة
-
زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب
-
خروج 35 عربة قطار عن مسارها في ولاية تكساس الأمريكية - فيديو