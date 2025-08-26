وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إن عدد الخدمات التي تمت رقمنتها حتى اليوم بلغ 1679 خدمة أي ما نسبته 70% مع استهداف الوصول إلى رقمنة 80% بنهاية العام الحالي و100% بنهاية عام 2026.

وأشار الوزير خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام إلى أن هناك 500 خدمة رقمية تتوافر على تطبيق سند وهي الأكثر استخداما من قبل المواطنين.



وأكد السميرات أن الأهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024-2028 تهدف في رؤيتها إلى اقتصاد رقمي مستدام وبيئة داعمة لريادة الأعمال.



وأشار إلى أن أهداف ومؤشرات الخطة تركز على إدارة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطرق مبتكرة وضمن أطر متكاملة وآمنة، وتطوير وبناء منظومة حكومية رقمية آمنة وموثوقة.

وأشار السميرات إلى أن هناك 1.8 مليون هوية رقمية مفعلة حتى الآن.



وأضاف الوزير، "المستشفى الرقمي سهل على المرضى والأطباء بخصوص معرفة الأقسام والأسرة المتاحة للعلاج؛ مما يخفف من عبء التحويل خارج منظومة وزارة الصحة".

وقال السميرات إن الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات وهو إنجاز حكومي يضاف لمركز الصحة الرقمية الذي افتتح مؤخرا.