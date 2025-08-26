الثلاثاء 2025-08-26 02:03 م
 

وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات
 
الثلاثاء، 26-08-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إن عدد الخدمات التي تمت رقمنتها حتى اليوم بلغ 1679 خدمة أي ما نسبته 70% مع استهداف الوصول إلى رقمنة 80% بنهاية العام الحالي و100% بنهاية عام 2026.

اضافة اعلان


وأشار الوزير خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام إلى أن هناك 500 خدمة رقمية تتوافر على تطبيق سند وهي الأكثر استخداما من قبل المواطنين.


وأكد السميرات أن الأهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024-2028 تهدف في رؤيتها إلى اقتصاد رقمي مستدام وبيئة داعمة لريادة الأعمال.


وأشار إلى أن أهداف ومؤشرات الخطة تركز على إدارة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطرق مبتكرة وضمن أطر متكاملة وآمنة، وتطوير وبناء منظومة حكومية رقمية آمنة وموثوقة.

 

وأشار السميرات إلى أن هناك 1.8 مليون هوية رقمية مفعلة حتى الآن.


وأضاف الوزير، "المستشفى الرقمي سهل على المرضى والأطباء بخصوص معرفة الأقسام والأسرة المتاحة للعلاج؛ مما يخفف من عبء التحويل خارج منظومة وزارة الصحة".

 

وقال السميرات إن الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات وهو إنجاز حكومي يضاف لمركز الصحة الرقمية الذي افتتح مؤخرا.


وأكد السميرات أن  بوابة المطار الإلكترونية متاحة لكل الأردنيين سواء قادمين أو مغادرين دون اشتراك مالي.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

درج صويلح

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.819 شهيدا

ىىلا

فن ومشاهير وفاة فنانة عربية قديرة

النائب وسام الربيحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات

نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة

أخبار محلية نقابة الألبسة والأحذية تثمن جهود إصدار نظام التجارة الإلكترونية

كلاب ضالة

خاص بالوكيل الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد

4444

المرأة والجمال أبرز أخطاء المكياج التي تفسد الإطلالة



 
 





الأكثر مشاهدة