وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

وأشار الوزير خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام إلى أن هناك 500 خدمة رقمية تتوافر على تطبيق سند وهي الأكثر استخداما من قبل المواطنين.
وأكد السميرات أن الأهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024-2028 تهدف في رؤيتها إلى اقتصاد رقمي مستدام وبيئة داعمة لريادة الأعمال.
وأشار إلى أن أهداف ومؤشرات الخطة تركز على إدارة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطرق مبتكرة وضمن أطر متكاملة وآمنة، وتطوير وبناء منظومة حكومية رقمية آمنة وموثوقة.
وأضاف الوزير، "المستشفى الرقمي سهل على المرضى والأطباء بخصوص معرفة الأقسام والأسرة المتاحة للعلاج؛ مما يخفف من عبء التحويل خارج منظومة وزارة الصحة".
وأكد السميرات أن بوابة المطار الإلكترونية متاحة لكل الأردنيين سواء قادمين أو مغادرين دون اشتراك مالي.
