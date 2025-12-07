وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك

وأوضح الوزير أنه زار ميدانيا المنطقة للاطلاع المباشر على الأوضاع البيئية، والتي نفذت فرق فنية متخصصة من الوزارة زيارات ميدانية لها، وأجرت قياسات وفحوصات دقيقة باستخدام مختبرات معتمدة وأجهزة متنقلة.
وبيّن أن نتائج القياسات أظهرت عدم رصد أية انبعاثات، وأن نوعية الهواء تقع ضمن المعايير البيئية المعتمدة، سواء أكان في موقع شركة البرومين أم في المناطق المحيطة بها، بما فيها المناطق التي جرى الحديث عنها، والتي تبعد نحو 12 كيلومترا عن موقع الشركة.
وأكّد سليمان استمرار الوزارة في متابعة جميع الملاحظات، وتعزيز برامج الرقابة البيئية حفاظا على سلامة البيئة وصحة المواطنين، وبما يتوافق مع التشريعات البيئية النافذة.
