وزير التربية : التعليم المهني في الأردن حقق سمعة جيدة وزاد الإقبال على تخصصاته

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني، التي نظّمتها طالبات مدرسة المروج الثانوية للبنات، التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء الجامعة، حيث أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الحس الوطني، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلبة.
وخلال افتتاحه شعبة تخصص "الفن والتصميم" في المدرسة، بحضور مدير التربية والتعليم، الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، أوضح الوزير أن هذه الشعبة تُعد أحد مسارات التعليم المهني التقني (BTEC)، مؤكدًا سعي الوزارة إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50%، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
وقام الدكتور محافظة بجولة في أقسام المدرسة المختلفة، شملت: قسم الفن والتصميم، قسم الحرف اليدوية، معرض التصوير، مرسم الفن والتصميم، ومشغل تصميم الأزياء.
وأكد خلال الجولة حرص الوزارة على تزويد جميع المدارس المهنية بالتجهيزات الحديثة والموارد التعليمية اللازمة لخدمة الطلبة.
وأعرب الوزير عن شكره للهيئتين الإدارية والتعليمية في المدرسة على جهودهن في تقديم تعليم نوعي ومتميز للطالبات، مشيرًا إلى أن قسم الفن والتصميم يُكسب الطالبات مهارات متعددة في مجالات تصميم المنتج، التصميم الداخلي، الموضة، المنسوجات، التصميم الجرافيكي والرقمي، الفنون التطبيقية، تكنولوجيا الأزياء، والحياكة.
من جانبهم، عبّر كل من متصرف لواء الجامعة، رامي بدر، ونائب رئيس مجلس محافظة العاصمة، المهندس زياد العدوان، وأبناء المجتمع المحلي في منطقة شفا بدران، عن شكرهم لوزير التربية والتعليم، مثمنين جهود الوزارة الكبيرة في الارتقاء بالعملية التعليمية.
كما أشادوا بالخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الثانوية، سواء في المسار الأكاديمي أو المهني، وبخطوة تطوير امتحان الثانوية العامة ليُعقد على مدى عامين، بالإضافة إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
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