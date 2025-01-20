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وزير التربية : فرق ميدانية لمتابعة التزام الطلبة بدوام المدارس

طلبة مدارس - ارشيفية
مدارس
الإثنين، 20-01-2025 05:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية التزام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي ورفع تقرير يومي بذلك لمركز الوزارة.

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وأشار إلى أهمية إيلاء مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال العام الدراسي الماضي، كل الاهتمام؛ لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية، وتعميق الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة تجاه مدارسهم وتعزيز هذه الثقافة بين الطلبة.


وبين أن الوزارة أعدت دليلا مرجعيا لهذه المبادرة، وستنظم مسابقة خاصة بهذه المبادرة على مستوى المديريات والمحافظة والإقليم والمملكة، وتخصيص جوائز مالية قيمة للمدارس الفائزة بها.

 
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