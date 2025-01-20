وزير التربية : فرق ميدانية لمتابعة التزام الطلبة بدوام المدارس

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية التزام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي ورفع تقرير يومي بذلك لمركز الوزارة.

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وأشار إلى أهمية إيلاء مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال العام الدراسي الماضي، كل الاهتمام؛ لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية، وتعميق الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة تجاه مدارسهم وتعزيز هذه الثقافة بين الطلبة.