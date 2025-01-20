وزير التربية : فرق ميدانية لمتابعة التزام الطلبة بدوام المدارس

وأشار إلى أهمية إيلاء مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال العام الدراسي الماضي، كل الاهتمام؛ لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية، وتعميق الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة تجاه مدارسهم وتعزيز هذه الثقافة بين الطلبة.
وبين أن الوزارة أعدت دليلا مرجعيا لهذه المبادرة، وستنظم مسابقة خاصة بهذه المبادرة على مستوى المديريات والمحافظة والإقليم والمملكة، وتخصيص جوائز مالية قيمة للمدارس الفائزة بها.
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