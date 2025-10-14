وزير التربية والتعليم يفتتح نادي معلمي مادبا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مساء أمس الاثنين، نادي معلمي مادبا، الذي سيقدم خدماته لمعلمي ومعلمات مديريتي التربية والتعليم في لواءي قصبة مادبا وذيبان.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي/ مدير تربية وتعليم مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل في كلمته خلال حفل الافتتاح بحضور النائب عيسى نصار والأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن أندية المعلمين المنتشرة في ربوع مملكتنا الحبيبة تأتي لخدمة المعلم والارتقاء بمستواه الاجتماعي والمادي ورفاهيته.