الثلاثاء 2025-10-14 12:41 م
 

وزير التربية والتعليم يفتتح نادي معلمي مادبا

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مساء أمس الاثنين، نادي معلمي مادبا، الذي سيقدم خدماته لمعلمي ومعلمات مديريتي التربية والتعليم في لواءي قصبة مادبا وذيبان.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي/ مدير تربية وتعليم مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل في كلمته خلال حفل الافتتاح بحضور النائب عيسى نصار والأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن أندية المعلمين المنتشرة في ربوع مملكتنا الحبيبة تأتي لخدمة المعلم والارتقاء بمستواه الاجتماعي والمادي ورفاهيته.


وأشاد باهتمام وزارة التربية والتعليم بالمعلم والعمل على النهوض بالعملية التعليمية، لافتا الى أن هذا الاهتمام يتبلور بإنشاء أندية تعنى بتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم.

 
 
