الخميس 2025-11-27 02:22 م

وزير الثقافة: نعمل على توثيق السردية الأردنية وتصميم جداريات تعزز الهوية الأردنية وتوثق التاريخ

جانب من الاجتماع
الخميس، 27-11-2025 12:25 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن الوزارة تعمل على توثيق السردية الأردنية على مستوى الوطن والمحافظات.اضافة اعلان


وقال الرواشدة خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن 
هناك سردية لكل محافظة تحاكي الأرض والإنسان وهوية المنطقة قبل التاريخ وحتى الآن، وهي موجودة على باب المركز الثقافي في كل محافظة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف أن الوزارة افتتحت واستلمت خلال العام الحالي عدد من المراكز الثقافية في عجلون وجرش، وتعمل على مراكز ثقافية في مأدبا والطفيلة، بالإضافة إلى إنشاء متحف للتراث الشعبي الأردني في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة.

وأشار الرواشدة إلى أن الوزارة أقامت مؤخرا معرض عمّان الدولي للكتاب لتوجه رسالة إلى كل دول العالم بأن على هذه الأرض الثقافة والأدب والعلم والجمال والإنجاز.

وبيّن أن الوزارة عملت على إنشاء جداريات تعزز الهوية الوطنية وتوثق تاريخ الأردن في عدد من المحافظات.
 
 


