وزير الثقافة يفتتح مركز العقبة للفنون

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، في مدينة العقبة اليوم السبت، مركز العقبة للفنون.

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وقال خلال حفل الافتتاح، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، وأمين عام الوزارة بالوكالة الدكتور ماهر نفش، ومدير مركز الفنون في عمّان حسين الدغيمات، إن افتتاح المركز يأتي للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى نشر الوعي الثقافي والفني، والارتقاء بالقيم الجمالية في المجتمع.



وأكد الرواشدة أن المركز يسعى إلى تنمية قدرات الموهوبين والمهتمين بالفنون الإبداعية وتطويرها، وصقل مواهبهم، ورفد القطاع الفني بخريجين مؤهلين قادرين على نشر الجمال.



وبين أن برامج المركز التدريبية مُعدة لتطوير مهارات الشباب ومواهبهم في مجالات الفنون، وفق أطر علمية بناءة، داعياً الشباب إلى الاستفادة من هذه الفرص التدريبية التي تشرف عليها الوزارة.



وأشار إلى أن المركز يقدم خدماته مجاناً للمستفيدين في مجالات الموسيقى والفنون التشكيلية والخط العربي، بما ينسجم مع استراتيجية وزارة الثقافة للأعوام 2024-2027 وخطة التحديث الاقتصادي.



وشدد الرواشدة على أن الوزارة تصب اهتمامها على برامج وفعاليات تؤسس لإدماج المجتمع بالفعل الثقافي المجتمعي، وتركز على البنية التحتية الثقافية، وإنشاء مرافق تُعنى بالفنون والإبداع والصناعات الثقافية، خاصة الفنون.