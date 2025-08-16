السبت 2025-08-16 04:26 م
 

وزير الثقافة يكرم أوائل الثانوية العامة في المملكة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
السبت، 16-08-2025 02:59 م
الوكيل الإخباري-   كرم وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم السبت، في دائرة المكتبة الوطنية أوائل الثانوية العامة في المملكة.اضافة اعلان


وقال الرواشدة، في كلمة ألقاها خلال احتفالية التكريم التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة وذوو الطلبة الأوائل، إن "لكل مجتهد نصيب، وقد اجتهدتم، وثابرتم وقدمتم أفضل ما عندكم، وحققتم ما أردتم بتوفيق من الله، وحصدتم ما زرعتم، مهنئا لكم زرعكم وحصادكم، وأبارك بأجمل المباركة لذويكم الذين سهروا معكم، وخفقت قلوبهم لكم، فكانت فرحتهم باتساع الوطن".

وأضاف أن تحقيق النجاح والتفوق يمثل مسؤولية عليكم بانتقالكم من مرحلة الرعاية المدرسية والحرص من الأهل والعائلة إلى المسؤولية الذاتية والقرار الشخصي الذي يتحمله الإنسان في اختياراته في المرحلة الجامعية وما بعدها في العمل والحياة.

ونوه بأن وزارة الثقافة في هذا التكريم لكم ولذويكم، فإنما تمثل وتترجم رؤى راعي الإبداع جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم المبدعين والمتفوقين والمبتكرين، سنة نتبعها ونكرسها للاحتفاء بالإبداع والمبدعين الشباب.

ولفت إلى أهمية الثقافة ودور العلم في تكوين شخصية الأفراد من خلال الإبداع والابتكار وتوفير شروط الإنجاز الذي يعزز الهوية والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن، ليكون الإبداع والابتكار والتفوق عنوان نهضة الوطن وتقدمه ورفعته.
 
 
