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وزير الخارجية: اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته

وزير الخارجية أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الإثنين، 16-12-2024 06:41 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن ماحدث في سوريا: "لحظة تاريخيّة في سوريا الشقيقة تستوجب وقوفنا جميعا فيها مع الشعب السوري الشقيق؛ لمساعدته على أن ينطلق منها نحو منجز تاريخي يتمثل في بناء مستقبل يصوغه السوريون، ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وحقوق كل السوريين".

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وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر منصة إكس، مساء الاثنين: "اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته لإعادة بناء سوريا ومؤسساتها ونظام سياسي يتوافق عليه السوريون، ويمثل كل السوريين ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها".

 
gnews

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