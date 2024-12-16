وزير الخارجية: اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته

وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر منصة إكس، مساء الاثنين: "اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته لإعادة بناء سوريا ومؤسساتها ونظام سياسي يتوافق عليه السوريون، ويمثل كل السوريين ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها".
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