الأربعاء 2025-10-22 08:21 م
 

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

أرشيفية
 
الأربعاء، 22-10-2025 07:45 م
الوكيل الإخباري- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غدٍ الخميس هو غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1447. اضافة اعلان
 
 
ل

