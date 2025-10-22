الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

07:45 م

الوكيل الإخباري- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غدٍ الخميس هو غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1447. اضافة اعلان

