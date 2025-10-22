مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة

الوكيل الإخباري- اختار رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، النائب مازن القاضي رئيسا للمجلس، بعد التوافق على انسحاب النائب مصطفى الخصاونة من سباق الرئاسة.

وجاء فوز القاضي بالتزكية بعد التوافق على انسحاب النائب مصطفى الخصاونة، بعد حضور عدد من القيادات النيابية في منزل الخصاونة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22/10/2025 للتباحث في ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية النيابية والتي سيفتتحها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بخطبة العرش يوم الأحد المقبل 28/10/2025.