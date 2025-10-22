الأربعاء 2025-10-22 09:57 م
 

مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-10-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري- اختار رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، النائب مازن القاضي رئيسا للمجلس، بعد التوافق على انسحاب النائب مصطفى الخصاونة من سباق الرئاسة.

اضافة اعلان

 

وجاء فوز القاضي بالتزكية بعد التوافق على انسحاب النائب مصطفى الخصاونة، بعد حضور عدد من القيادات النيابية في منزل الخصاونة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22/10/2025 للتباحث في ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية النيابية والتي سيفتتحها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بخطبة العرش يوم الأحد المقبل 28/10/2025.

 

ويعد مازن القاضي من الشخصيات البرلمانية المعروفة بخبرتها الطويلة في العمل العام والإداري، حيث شغل سابقًا عدة مناصب وزارية وإدارية، ما عزز من مكانته بين زملائه النواب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ

عربي ودولي نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء

أخبار محلية افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء

ب

شؤون برلمانية وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

ل

أخبار محلية افتتاح مبانٍ جديدة لمجموعة المهن والأشغال العسكرية

ب

خاص بالوكيل انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني

الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"

أخبار محلية الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"

جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي

خاص بالوكيل جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي

أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع

خاص بالوكيل أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع



 
 





الأكثر مشاهدة