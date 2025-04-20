وزير الخارجية ونظيره العراقي يجريان مباحثات موسعة

12:18 م

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد، مباحثات موسعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة، فؤاد حسين. اضافة اعلان





