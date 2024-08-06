وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني

وبحث الوزيران، تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" إسماعيل هنية، ودانا هذا الاغتيال جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي ولسيادة إيران تصعيداً خطيراً.
وأكد الصفدي و يي، أن وقف العدوان على غزة هو الأساس في جهود وقف التصعيد والحؤول دون انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.
وأكد وزير الخارجية الصيني دعمه لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وفق حل الدولتين.
وشكر الصفدي، يي، على مواقف بلاده الواضحة في نصرة الحق الفلسطيني وإدانة العدوان على غزة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي.
وأكد الوزيران عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها.
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