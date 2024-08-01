وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورغ

وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والاغتيالات السياسية.
وحذرا من خطر توسع الحرب إلى المنطقة برمتها.
كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.
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