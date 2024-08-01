وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورغ

الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، في اجتماع جاء في إطار استكمال المباحثات التي أجرياها في لوكسمبورغ منتصف شهر تموز الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والاغتيالات السياسية.



وحذرا من خطر توسع الحرب إلى المنطقة برمتها.



كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.