وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في باريس

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مباحثات موسعة مع وزير خارجية الحكومة الجديدة في سوريا أسعد الشيباني، على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا.

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