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وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في باريس

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الخميس، 13-02-2025 06:17 م

الوكيل الإخباري-   عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مباحثات موسعة مع وزير خارجية الحكومة الجديدة في سوريا أسعد الشيباني، على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا.

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وشارك أيمن الصفدي، اليوم في مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي تستضيفه فرنسا.

 
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