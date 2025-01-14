 
الثلاثاء 2025-01-14 08:45 م
 

وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الدينيماركي لارس لوكه راسموسن
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن
الثلاثاء، 14-01-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري-    بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكه راسموسن، سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الصديقتين في مجالات وقطاعات متعددة، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

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وأكد الوزيران الحرص على تعزيز العلاقات بين الأردن والدنمارك وفق خريطة طريق واضحة تحدد القطاعات الواعدة، ومن خلال إنجاز الاتفاقيات اللازمة لذلك وتشجيع تفاعل القطاع الخاص في البلدين.
كما بحث الصفدي وراسموسن جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتتيح إرسال مساعدات إنسانية كافية لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع.


وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، وأكدا أهمية دعم سوريا في إعادة البناء وبما يضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها ويلبي حقوق جميع السوريين، ويخلص سوريا من الإرهاب ويهيء ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين.


وفي مؤتمر صحفي مشترك مع راسموسن، قال الصفدي إن هناك الكثير من الفرص للتعاون مع الدنمارك في قطاعات عديدة اقتصادية ودفاعية واستثمارية، لافتا إلى أن الحوار اليوم كان إيجابيا وعكس حرص الأردن والدنمارك المشترك على اتخاذ خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون ثنائيا، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.


وأشاد الصفدي بمستوى العلاقات المتميزة بين الأردن والدنمارك، مؤكدا "علاقاتنا متميزة، وثمة إدراك مشترك في أن هناك الكثير نستطيع أن نعمله معا من أجل تعزيز التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين".

 
gnews

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