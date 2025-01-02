وزير الزراعة يطلع على إنجاز خطة التحريج الوطني للعام الماضي

كما اطلع على أهم المشاريع ومسارات التنفيذ للعام 2025؛ إذ تم إنجاز سبع غابات صناعية، بواقع مليون غرسة، والمضي بإتمام زراعة مليون غرسة خروب، ضمن خطة العمل وإنشاء مصنع للخروب في محافظة إربد .
وأشارت الخطة إلى مسار الإنجاز لغابة غريسا وغابة الحسا وزراعة 14 كيلو مترا من جوانب الطريق الصحراوي، والبدء في زراعة جوانب طريق العارضة، وطريق جابر بالأشجار الملائمة لبيئة تلك المناطق.
وبينت الخطة، أن مشاتل الوزارة، أنتجت ثلاثة ملايين غرسة خلال العام الماضي، وأنها مستمرة في الإنتاج لهذا العام، بما يزيد على 3 ملايين غرسة.
وأشار الحنيفات إلى سبل الاستدامة لهذه الزراعات والمتابعة فيما تم إنجازه من غابات والالتزام بخطة العمل وعامل الوقت.
ونوه إلى دراسة آلية لإيجاد وسيلة لترقيم الأشجار؛ بغية متابعتها مستقبلا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في متابعة التعديات على الغابات وتكثيف الجهود مع الشركاء لحماية الثروة الحرجية.
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