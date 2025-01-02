وزير الزراعة يطلع على إنجاز خطة التحريج الوطني للعام الماضي

الوكيل الإخباري- اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، في مبنى الوزارة على إنجاز خطة التحريج الوطني للعام الماضي 2024.

اضافة اعلان



كما اطلع على أهم المشاريع ومسارات التنفيذ للعام 2025؛ إذ تم إنجاز سبع غابات صناعية، بواقع مليون غرسة، والمضي بإتمام زراعة مليون غرسة خروب، ضمن خطة العمل وإنشاء مصنع للخروب في محافظة إربد .



وأشارت الخطة إلى مسار الإنجاز لغابة غريسا وغابة الحسا وزراعة 14 كيلو مترا من جوانب الطريق الصحراوي، والبدء في زراعة جوانب طريق العارضة، وطريق جابر بالأشجار الملائمة لبيئة تلك المناطق.



وبينت الخطة، أن مشاتل الوزارة، أنتجت ثلاثة ملايين غرسة خلال العام الماضي، وأنها مستمرة في الإنتاج لهذا العام، بما يزيد على 3 ملايين غرسة.



وأشار الحنيفات إلى سبل الاستدامة لهذه الزراعات والمتابعة فيما تم إنجازه من غابات والالتزام بخطة العمل وعامل الوقت.