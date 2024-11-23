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وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
السبت، 23-11-2024 04:45 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة ماضية في إيجاد نوافذ تسويقية لصغار المزارعين والمرأة الريفية، مشيرا إلى أن مهرجان الزيتون الوطني يعتبر نافذة تسويقية هامة لترويج المنتجات الريفية وزيت الزيتون الأردني.

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جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم السبت، على الاستعدادات الجارية لمهرجان الزيتون الوطني الـ24 ومعرض المنتجات الريفية، والذي سيعقد  في 28 من الشهر الحالي ويستمر 10 أيام.

 
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