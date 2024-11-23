وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة ماضية في إيجاد نوافذ تسويقية لصغار المزارعين والمرأة الريفية، مشيرا إلى أن مهرجان الزيتون الوطني يعتبر نافذة تسويقية هامة لترويج المنتجات الريفية وزيت الزيتون الأردني.

اضافة اعلان