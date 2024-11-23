وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24

جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم السبت، على الاستعدادات الجارية لمهرجان الزيتون الوطني الـ24 ومعرض المنتجات الريفية، والذي سيعقد في 28 من الشهر الحالي ويستمر 10 أيام.
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