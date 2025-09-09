وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع السياحي خطط عودة النشاط السياحي للمملكة

08:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745489 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال لقاء عقد اليوم مع ممثلي القطاع السياحي في المملكة، سبل وضع خطة متكاملة لعودة النشاط السياحي، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، والنائب زهير الخشمان، ومدير إدارة الشرطة السياحية العميد عماد الشرمان، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومفوض السياحة والشباب في سلطة العقبة ثائر النابلسي، ومفوض المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا الدكتور يزن محادين، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات السياحية، والملكية الأردنية، وقطاع الطيران والنقل والمكاتب السياحية والفنادق والأدلاء السياحيين، وممثلين عن منطقة وادي رم والبترا. اضافة اعلان





وأكد حجازين أهمية اللقاء للتفكير المشترك في إيجاد حلول عملية تسهم في تنشيط القطاع السياحي، مشدداً على ضرورة تحديد الأسواق ذات الأولوية من قبل المختصين في القطاع السياحي لاستهدافها.

وأشار حجازين إلى أهمية بلورة رؤية موحدة تتضمن تحديد الأسواق المناسبة سواء في أوروبا أو الخليج، وربطها بمنتجات سياحية متنوعة مثل السياحة الدينية، والمؤتمرات، والمغامرة، والرياضة، إضافة إلى استقطاب الجاليات الآسيوية، بما يسهم في تنويع الخيارات أمام السياح.



ولفت إلى أن الأسواق التقليدية تشهد عودة تدريجية بفضل الطيران منخفض التكاليف والطيران المحلي، مؤكداً الحاجة إلى إطلاق حزم متكاملة بحيث يشارك فيها مختلف أطراف القطاع السياحي من مكاتب وفنادق وشركات نقل وطيران، وتقديم برامج منافسة قادرة على جذب المجموعات السياحية، مشدداً على ضرورة تحديد أسعار واضحة للباقات تشمل الطيران والنقل والخدمات السياحية وآليات التسويق، بما يضمن الخروج بنتائج عملية تلبي طموحات القطاع.



وبيّن حجازين أن الوزارة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، تكثف الجهود لرفع التحذيرات المتعلقة بالسفر إلى المملكة في ظل الاضطرابات الإقليمية، مؤكداً الدور المحوري للسفارات الأردنية في الخارج في إيصال الصورة الآمنة عن المملكة.



من جانبه، أكد رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات أنه جرى، وبالتنسيق مع وزارتي السياحة والخارجية، عقد اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي للتأكيد على أن الأردن وجهة آمنة، والعمل على رفع التحذيرات الصادرة عن بعض الدول الأوروبية تجاه السفر إلى المملكة. وشدد بريزات على أهمية بناء جسور الثقة مع الشركاء الدوليين وإبراز ما تتمتع به الوجهات السياحية الأردنية، وفي مقدمتها البترا ووادي رم والعقبة، من مقومات متميزة تجعلها من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.



بدوره، أكد رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الأساس في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة القطاع السياحي.



وقال إن نجاح الجهود الرامية إلى إعادة الزخم للحركة السياحية يتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الخطط بين مختلف الجهات ذات العلاقة، من وزارات وهيئات ومؤسسات رسمية من جهة، والقطاع الخاص بمختلف مكوناته من جهة أخرى، مشيراً إلى أن مكاتب السفر بحاجة إلى تعزيز قدراتها لإعداد برامج وحزم متكاملة تواكب متطلبات الأسواق المستهدفة. وطالب نزال بتنظيم فعاليات كبرى في مواقع سياحية رئيسية مثل البترا ووادي رم، بما يسهم في تحفيز الحركة السياحية وزيادة أعداد الزوار، ويعزز من تنافسية المنتج السياحي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.



وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة تواصل جهودها في تسويق الأردن عالمياً والوصول إلى السائح بشكل مباشر، من خلال حملات مكثفة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي واستضافة مؤثرين عالميين منذ بداية العام. وأضاف أن رحلات الطيران منخفض التكاليف ستعود للعمل بشكل كامل مع نهاية الشهر المقبل، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة السياحة.



بدورهم، قدم ممثلو القطاع السياحي خلال اللقاء مجموعة من المقترحات العملية التي تعالج الأولويات المتعلقة بالبرامج السياحية والأسواق المستهدفة، مؤكدين أن السوق الأوروبي يشكل أولوية في هذه المرحلة، مع التركيز على تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق ويعزز قدرة المملكة على استقطاب مزيد من الزوار من مختلف الفئات السياحية. كما أعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لجهود وزارة السياحة في توحيد الرؤية وتعزيز تكامل العمل مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، مشددين على أهمية المضي قدماً في تنفيذ البرامج التسويقية والحزم السياحية بما يسهم في إعادة الزخم والنشاط إلى القطاع السياحي، الذي يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.