وزير الشباب: تمكين الشباب اقتصاديا أولوية وطنية

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أضاف الشديفات، خلال تخريجه الفوج الأول من برنامج المسار الوطني-التقني "تكنو شباب"، الذي نفذه مركز إعداد القيادات الشبابية، أن برامج المسار التقني للشباب، تأتي ترجمة للتوجيهات والرؤى الملكية السامية نحو الشباب، والتي تؤكد باستمرار أهمية تمكين الشباب في الحياة الاقتصادية، وتمكينهم من مهارات وظائف المستقبل.
من جهته، بين مدير مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتور ماجد عسيلة أن برنامج تكنو شباب، يعد برنامجا نوعيا، يستهدف دعم الشباب الرياديين والمتميزين من خريجي كليات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية والذين قطعوا شوطاً مهماً لدخول سوق العمل متسلحين بأفضل المهارات والخبرات التدريبية.
وفي كلمة الخريجين، ثمن المشارك مهند مسك، ما اكتسبه وزملاؤه من معارف ومهارات متقدمة في مجالات هندسة الشبكات وإدارتها، وما أسهم به البرنامج في تعزيز معرفة الخريجين التقنية والعملية ومهدت لهم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
ويهدف البرنامج الذي شارك خلاله 25 شابا وشابة من طلاب وخريجي الجامعات الأردنية والذي أقيم على مدار 6 أشهر، إلى صناعة شباب أردني مؤهل تقنيًا في مجال هندسة الشبكات وإدارتها، من خلال برامج تدريبية دولية تُعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والعربي.
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