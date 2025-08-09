وزير الشباب: ديمومة جاهزية المرافق الرياضية أولوية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، أن الحفاظ على جاهزية المرافق الرياضية والشبابية واستدامة خدماتها يعد أولوية استراتيجية لدى الوزارة، لما لها من دور محوري في خدمة الشباب والرياضيين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية أجراها الوزير، اليوم السبت، في مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي في محافظة المفرق، بمرافقة رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى محمد خلف الفايز، حيث اطلع على واقع المنشآت الرياضية وحيثيات أوضاعها الفنية والخدمية.



وأشار العدوان، إلى أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع البلديات ومكونات القطاعين الشبابي والرياضي كافة، بما يضمن استمرارية المنشآت في أداء دورها التنموي والرياضي بكفاءة عالية، مؤكدا أن هذه الجهود تنبع من حرص الوزارة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ودعم الطاقات والمواهب الشبابية.