وزير الشباب يبحث والسفيرة الأميركية تعزيز التعاون

ووفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين، تبادل الجانبان خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الأحد في الوزارة، وجهات النظر حول آليات تعزيز البرامج الشبابية المشتركة الرامية إلى تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في الحياة العامة.
كما ناقشا تعزيز برامج الريادة والابتكار، واللغة الانجليزية، وأكدا أهمية تحصين الشباب من آفة المخدرات والتركيز على البرامج الصحية والتوعوية، وبرامج التغير المناخي وتنمية المهارات للالتحاق بسوق العمل.
وثمن الشديفات الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، إلى جانب دعم تنفيذ خطط وبرامج الوزارة تجاه الشباب والعاملين معهم.
بترا
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