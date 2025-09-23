الثلاثاء 2025-09-23 07:02 م
 

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبي مع الكويت والبحرين

الثلاثاء، 23-09-2025 06:26 م
الوكيل الإخباري- بحث وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، خلال لقائه في اجتماعين منفصلين السفيرين الكويتي والبحريني لدى المملكة، تعزيز التعاون الصحي بين الأردن وكل من البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وأكد البدور، حسب بيان للوزارة اليوم، خلال اللقاءين، أهمية تفعيل مكاتب استقبال المرضى العرب في المستشفيات الأردنية لتسهيل إجراءات العلاج وتعزيز تجربة المرضى الوافدين.

وبحث الوزير مع السفيرين إمكانية عقد شراكات استراتيجية بين مصانع الأدوية الأردنية ونظيراتها في الكويت والبحرين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتج الدوائي الأردني المعروف بجودته العالية.

وأكد الدكتور البدور في ختام اللقاءين أن وزارة الصحة منفتحة على جميع المبادرات التي تعزز التعاون العربي المشترك في القطاع الصحي، وتدعم الاستثمار وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة الجميع.

بدوره، أشاد السفير الكويتي لدى المملكة، حمد المري، بالعلاقات المتينة بين البلدين، مؤكّدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات الصحية، لا سيما في مجال تقديم الرعاية الصحية المثلى.

كما عبّر السفير البحريني، الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، عن اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون الصحي، مثمّنًا الجهود الأردنية في تطوير القطاع الصحي وتوفير خدمات طبية عالية المستوى.


