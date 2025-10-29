كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟

الوكيل الإخباري- لاحظ عدد من مستخدمي هواتف آيفون تباطؤًا في تصفح الإنترنت بعد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 26، سواء عبر متصفح سفاري أو غيره. ويرجح خبراء التقنية أن السبب هو تراكم بيانات الذاكرة المؤقتة (Cache) داخل المتصفح، ما يعيق الأداء ويبطئ تحميل الصفحات.

وتشبه الذاكرة المؤقتة بـ"ثلاجة رقمية" تحفظ عناصر الصفحات لسرعة الوصول لاحقًا، لكن تكدس البيانات القديمة يحولها إلى عبء. ومن هنا، يعتبر مسح الـCache بمثابة "تنظيف للثلاجة"، ويمنح تجربة تصفح أكثر سلاسة، رغم تسجيل الخروج من بعض المواقع.



طريقة المسح:

سفاري: الإعدادات > سفاري > السجل وبيانات المواقع > مسح السجل وبيانات المواقع.

كروم: الإعدادات > الخصوصية والأمان > حذف بيانات التصفح مع تحديد الصور والملفات المخزّنة مؤقتًا.



ينصح الخبراء بتكرار المسح مرة كل شهر أو شهرين للحفاظ على أداء مستقر، أو بوتيرة أعلى للمستخدمين النشطين.