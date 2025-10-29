كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟

وتشبه الذاكرة المؤقتة بـ"ثلاجة رقمية" تحفظ عناصر الصفحات لسرعة الوصول لاحقًا، لكن تكدس البيانات القديمة يحولها إلى عبء. ومن هنا، يعتبر مسح الـCache بمثابة "تنظيف للثلاجة"، ويمنح تجربة تصفح أكثر سلاسة، رغم تسجيل الخروج من بعض المواقع.
طريقة المسح:
سفاري: الإعدادات > سفاري > السجل وبيانات المواقع > مسح السجل وبيانات المواقع.
كروم: الإعدادات > الخصوصية والأمان > حذف بيانات التصفح مع تحديد الصور والملفات المخزّنة مؤقتًا.
ينصح الخبراء بتكرار المسح مرة كل شهر أو شهرين للحفاظ على أداء مستقر، أو بوتيرة أعلى للمستخدمين النشطين.
