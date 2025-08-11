وزير الصحة يزور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

04:56 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أهمية الدور المحوري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في دعم النظام الصحي الوطني، وتحقيق التكامل بين الجهات الصحية المختلفة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز الأمن الصحي للمملكة.





وثمن البدور، خلال زيارته للمركز الوطني اليوم الاثنين، بحضور رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي والأمين العام الدكتور طارق المقطش، جهد الكوادر الفنية والإدارية العاملة في المركز، في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ورفع الجاهزية الوطنية للاستجابة للأوبئة، داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتطوير القدرات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.



من جانبه، أكد البلبيسي، استمرار العمل المشترك بين الوزارة والمركز لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة، بما يتوافق مع أهداف ورؤى المركز وخططه المستقبلية.






