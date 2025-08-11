وزير الصحة يزور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

وثمن البدور، خلال زيارته للمركز الوطني اليوم الاثنين، بحضور رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي والأمين العام الدكتور طارق المقطش، جهد الكوادر الفنية والإدارية العاملة في المركز، في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ورفع الجاهزية الوطنية للاستجابة للأوبئة، داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتطوير القدرات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، أكد البلبيسي، استمرار العمل المشترك بين الوزارة والمركز لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة، بما يتوافق مع أهداف ورؤى المركز وخططه المستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الشباب تعقد جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في معان
-
دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون
-
اجتماع في الطفيلة يبحث الاستعداد للمشاركة بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك
-
جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا
-
"الطاقة" تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة
-
قرية المعطن في الطفيلة.. وجهة سياحية على مسار "درب الأردن"
-
الصحة تحذر من تأثير الغبار على مرضى الربو