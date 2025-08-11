الإثنين 2025-08-11 06:00 م
 

وزير الصحة يزور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

وزير الصحة يزور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
وزير الصحة يزور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
 
الإثنين، 11-08-2025 04:56 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أهمية الدور المحوري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في دعم النظام الصحي الوطني، وتحقيق التكامل بين الجهات الصحية المختلفة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز الأمن الصحي للمملكة.اضافة اعلان


وثمن البدور، خلال زيارته للمركز الوطني اليوم الاثنين، بحضور رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي والأمين العام الدكتور طارق المقطش، جهد الكوادر الفنية والإدارية العاملة في المركز، في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ورفع الجاهزية الوطنية للاستجابة للأوبئة، داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتطوير القدرات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد البلبيسي، استمرار العمل المشترك بين الوزارة والمركز لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة، بما يتوافق مع أهداف ورؤى المركز وخططه المستقبلية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

خبير يشرح المخاطر الخفية للنعناع

طب وصحة خبير يشرح المخاطر الخفية للنعناع

ا

أخبار محلية دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون

ل

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية" تلتقي وفدًا من نادي سلوان المقدسي

ل

أخبار محلية اجتماع في الطفيلة يبحث الاستعداد للمشاركة بجائزة الحسين للعمل التطوعي

"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

ا

اقتصاد محلي شراكات واعدة بين قطاع المحيكات ومجموعة المصباح السعودية

ل

أخبار محلية جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا

تعبيرية

أخبار محلية "الطاقة" تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة



 
 





الأكثر مشاهدة