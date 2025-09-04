وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس، برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، والذي تعقده مجموعة أكاديمية القلب والأوعية الدموية التابعة لجمعية أطباء القلب الأردنية ونقابة الأطباء الأردنية، بمشاركة مختصين محليا وعربيا ودوليا.

وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن القطاع الصحي يحظى باهتمام ملكي رفيع، حيث يولي جلالة الملك عبد الله الثاني أولوية قصوى لتطوير الخدمات الصحية، بما يترجم إلى تحسين صحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الأردن في جذب السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.



ولفت الوزير، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر اليوم، إلى أن الأردن ماضٍ في بناء قطاع صحي متطور يرتكز على العلم والكفاءات الوطنية، ويخدم صحة المواطن بكل مسؤولية واحترافية، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل تزايد أمراض القلب على المستويين الإقليمي والعالمي، نتيجة ارتفاع عوامل الخطورة المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الشرايين، والتدخين.