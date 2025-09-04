الخميس 2025-09-04 05:34 م
 

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس
وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس
 
الخميس، 04-09-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس، برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، والذي تعقده مجموعة أكاديمية القلب والأوعية الدموية التابعة لجمعية أطباء القلب الأردنية ونقابة الأطباء الأردنية، بمشاركة مختصين محليا وعربيا ودوليا.

اضافة اعلان


وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن القطاع الصحي يحظى باهتمام ملكي رفيع، حيث يولي جلالة الملك عبد الله الثاني أولوية قصوى لتطوير الخدمات الصحية، بما يترجم إلى تحسين صحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الأردن في جذب السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.


ولفت الوزير، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر اليوم، إلى أن الأردن ماضٍ في بناء قطاع صحي متطور يرتكز على العلم والكفاءات الوطنية، ويخدم صحة المواطن بكل مسؤولية واحترافية، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل تزايد أمراض القلب على المستويين الإقليمي والعالمي، نتيجة ارتفاع عوامل الخطورة المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الشرايين، والتدخين.


وشدد البدور على ضرورة تكثيف الجهود في مجالات الوقاية، والتشخيص المبكر، والتدخلات العلاجية المتقدمة لمواجهة هذه التحديات الصحية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع خدمات القلب الدقيقة، من خلال إدخال أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز القدرات العلاجية، وتدريب الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات متكاملة وآمنة تصل إلى جميع المواطنين بعدالة وكفاءة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بلدية إربد: الطرق الجديدة لمستشفى الأميرة بسمة لتسريع وصول الحالات الطارئة

وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

أخبار محلية وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

الرئيس ترامب يحمل علبة بيتزا .. أرشيفية

عربي ودولي "بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري

ب

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية

شركة تطوير المفرق

اقتصاد محلي استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

جيش الاحتلال

فلسطين أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

زلزال أفغانستان

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس



 
 





الأكثر مشاهدة