وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن القطاع الصحي يحظى باهتمام ملكي رفيع، حيث يولي جلالة الملك عبد الله الثاني أولوية قصوى لتطوير الخدمات الصحية، بما يترجم إلى تحسين صحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الأردن في جذب السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
ولفت الوزير، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر اليوم، إلى أن الأردن ماضٍ في بناء قطاع صحي متطور يرتكز على العلم والكفاءات الوطنية، ويخدم صحة المواطن بكل مسؤولية واحترافية، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل تزايد أمراض القلب على المستويين الإقليمي والعالمي، نتيجة ارتفاع عوامل الخطورة المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الشرايين، والتدخين.
وشدد البدور على ضرورة تكثيف الجهود في مجالات الوقاية، والتشخيص المبكر، والتدخلات العلاجية المتقدمة لمواجهة هذه التحديات الصحية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع خدمات القلب الدقيقة، من خلال إدخال أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز القدرات العلاجية، وتدريب الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات متكاملة وآمنة تصل إلى جميع المواطنين بعدالة وكفاءة.
