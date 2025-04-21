وزير الصناعة يؤكد أهمية استفادة قطاع الخدمات الهندسية من الفرص المتاحة في سوريا والعراق

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أهمية استفادة قطاع الاستشارات والخدمات الهندسية من الفرص المتاحة في العديد من البلدان، خاصة سوريا والعراق، في ضوء الخبرات والإمكانات المتميزة التي يزخر بها القطاع.

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وقال القضاة، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي، اليوم الاثنين، إن الحكومة وفرت الأرضية المناسبة لمختلف القطاعات، خاصة القطاع الهندسي الاستشاري، للاستفادة من الفرص المتاحة من مشاريع متعددة في العراق ومشروعات إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى وجود خمس لجان قطاعية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الجانب السوري.