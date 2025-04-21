وزير الصناعة يؤكد أهمية استفادة قطاع الخدمات الهندسية من الفرص المتاحة في سوريا والعراق

وقال القضاة، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي، اليوم الاثنين، إن الحكومة وفرت الأرضية المناسبة لمختلف القطاعات، خاصة القطاع الهندسي الاستشاري، للاستفادة من الفرص المتاحة من مشاريع متعددة في العراق ومشروعات إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى وجود خمس لجان قطاعية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الجانب السوري.
وأشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بشكل واضح خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن الفرص التصديرية يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار في سوريا.
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