وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز تنافسية المنتج الأردني

وقال القضاة خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومديرها العام، إن العمل متواصل لزيادة الصادرات الوطنية وتحفيز مختلف القطاعات التصديرية لزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية وبما ينعكس على أدائها ويخدم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف، إن مجلس الوزراء أقر أخيرا، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية السابقة لدعم القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، الأسباب الموجبة لإعفاء أرباح صادرات الخدمات من ضريبة الدخل.
وأشار إلى إطلاق الحكومة عدة برامج لدعم القطاع الصناعي، منها صندوق دعم الصناعة والبرامج الأخرى التي تنفذ من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير وكذلك السياسة الصناعية وغيرها.
كما أكد الحرص على التشاركية الفاعلة والدائمة مع القطاع الخاص بجميع مكوناته، انطلاقا من أهمية دوره في مجمل النشاط الاقتصادي باعتباره حاضنا لبيوت خبرة يُستأنس بآرائها ومقترحاتها لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.
من جانبهم، عبر رئيس وأعضاء الجمعية عن تقديرهم للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالقطاعات التصديرية وتحفيزها، مشيرا الى أن قرار إعفاء صادرات الخدمات من الضريبة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الصادرات والاقتصاد الوطني.
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