وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعدين، خصوصا في مجالات التنقيب واستغلال خامات "الفوسفات واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة" بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وفقا لمسودة مذكرة تفاهم تم تزويدها للجانب الأوزبكي، والتي سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة.
ورحب الخرابشة بالوفد الأوزبكي، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، تحقيقا لتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.
وأشار إلى أن دراسة مشروع استكشاف الفوسفات، التي انطلقت في شهر كانون الأول 2021، بينت وجود احتياطي جيولوجي أولي في منطقة الريشة شرق المملكة يقدر بنحو 700 مليون طن متري في المرحلة الأولى من المشروع.
وأكد أن الحكومة تسعى لاستغلال الثروات المعدنية كافة التي تزخر بها المملكة، لا سيما أن الأردن يقع ضمن الدرع العربي النوبي الذي يعد من أغنى مناطق العالم بالثروة المعدنية.
من جانبه، قال يوسوبوف أن شركات التعدين في بلاده تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في قطاع التعدين الأردني.
وأضاف أن هذا اللقاء يشكل بداية تعاون واسع مع وزارة الطاقة الأردنية، حيث ستعمل الشركات الأوزبكية على وضع برامج وخطط فنية لاستغلال الخامات الطبيعية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التنمية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فرق مشتركة من الطرفين لإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة، وأخذ العينات من مواقع التعدين التي سيتم الاتفاق عليها.
وحضر اللقاء الأمين العام المهندسة أماني العزام، ومديري التخطيط والتعاون الدولي والجيولوجيا والتعدين المهندسة بشرى العبادي، والمهندس هشام الزيود، ومن الجانب الأوزبكي حضر وفد من وزارة صناعة الجيولوجيا والتعدين وعدد من شركات التعدين الأوزبكية.
