وزير العدل والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لدى استقباله، اليوم الأربعاء، السفير الأسترالي برنارد لينش في مكتبه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسُبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.

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وأكد التلهوني خلال اللقاء، أهمية استمرار التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.



من جهته، ثمن السفير الأسترالي التعاون المشترك، مبينا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين على المستوى الثنائي والدولي.