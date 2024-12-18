 
الأربعاء 2024-12-18 07:20 م
 

وزير العدل والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 18-12-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لدى استقباله، اليوم الأربعاء، السفير الأسترالي برنارد لينش في مكتبه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسُبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.

اضافة اعلان


وأكد التلهوني خلال اللقاء، أهمية استمرار التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.


من جهته، ثمن السفير الأسترالي التعاون المشترك، مبينا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين على المستوى الثنائي والدولي.


يُشار إلى أن الأردن وأستراليا ترتبطان باتفاقيات دولية متعددة الأطراف، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل إصابات بالاختناق إثر تسرب غاز في إربد

علم الولايات المتحدة الأمريكية

عربي ودولي الولايات المتحدة تجري محادثات دولية بشأن سوريا

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

امطار

الطقس مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد

أخبار محلية بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية

العيسوي يعزي عشيرة المريان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك



 




الأكثر مشاهدة