وزير العدل والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وأكد التلهوني خلال اللقاء، أهمية استمرار التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.
من جهته، ثمن السفير الأسترالي التعاون المشترك، مبينا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين على المستوى الثنائي والدولي.
يُشار إلى أن الأردن وأستراليا ترتبطان باتفاقيات دولية متعددة الأطراف، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
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