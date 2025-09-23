الثلاثاء 2025-09-23 01:48 م
 

وزير العدل والسفير المغربي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين

وزير العدل والسفير المغربي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين
وزير العدل والسفير المغربي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين
 
الثلاثاء، 23-09-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني  مع السفير المغربي  في عمان السيد فؤاد اخريف أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة . 

اضافة اعلان


وقال التلهوني خلال استقباله السفير المغربي والوفد المرافق في مكتبه اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين المملكتين الأردنية والمغربية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية –سواء على مستوى التنسيق أو وحدة المواقف تجاه القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة بشكل عام، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.


وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والقانونية وسبل تعزيز هذا التعاون في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية وبروتوكولات التعاون العربية المشتركة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

فيديو منوع اعداد البيض بطريقة قد تراها لأول مرة

ل

فيديو منوع لعبة تختبر قوة ملاحظتك

ببب

فيديو منوع خدعة بسيطة تُمكّنك من المحافظة على نظافة فرشاة أسنانك من الأتربة والميكروبات

صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

فلسطين صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

56

فيديو منوع متداول: آخر إصدار من هاتف بلاك بيري

54

فيديو منوع فتح علبة شوكولاتة وبسكويت عمرها 60 عامًا للطوارئ

4

تكنولوجيا واتساب يختبر ميزة لكتم إشارات "@الجميع" في المحادثات الجماعية

https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/

أخبار محلية التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد



 
 





الأكثر مشاهدة