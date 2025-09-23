وزير العدل والسفير المغربي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين

وقال التلهوني خلال استقباله السفير المغربي والوفد المرافق في مكتبه اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين المملكتين الأردنية والمغربية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية –سواء على مستوى التنسيق أو وحدة المواقف تجاه القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة بشكل عام، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.
وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والقانونية وسبل تعزيز هذا التعاون في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية وبروتوكولات التعاون العربية المشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد
-
وزير العمل يرعى توقيع اتفاقيتين لشركة كهرباء اربد مع "التدريب المهني" والبلدية
-
الضمان تنظم اليوم العلمي الأول لمكافحة التبغ والتدخين
-
أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية
-
تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية في الأردن
-
التربية تدعو المرشحين للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الإيفاد
-
ورشة عمل بالأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول
-
استكمال صيانة شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية