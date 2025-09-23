وزير العدل والسفير المغربي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع السفير المغربي في عمان السيد فؤاد اخريف أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة .

وقال التلهوني خلال استقباله السفير المغربي والوفد المرافق في مكتبه اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين المملكتين الأردنية والمغربية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية –سواء على مستوى التنسيق أو وحدة المواقف تجاه القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة بشكل عام، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.