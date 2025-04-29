وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق

وأشار د. التلهوني إلى أن الأردن و العراق الشقيق تربطهما العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، مؤكداً على أهمية الإتفاقيات العربية التي صادق عليها البلدين في إطار جامعة الدول العربية كالإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي البناء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية في قطاع العدالة وسيادة القانون .
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