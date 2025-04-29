وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق

الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة، جاء ذلك عند استقباله، في مكتبه، اليوم الثلاثاء ، السفير العراقي لدى الأردن الدكتور عمر البرزنجي ، مثمناً التعاون والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وأشار د. التلهوني إلى أن الأردن و العراق الشقيق تربطهما العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، مؤكداً على أهمية الإتفاقيات العربية التي صادق عليها البلدين في إطار جامعة الدول العربية كالإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.