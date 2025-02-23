وزير العدل يبحث والسفير الإسباني التعاون المشترك بين البلدين

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد،وسفير مملكة إسبانيا ميغيل دي لوكاس،العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسُبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.

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وأكد د.التلهوني خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و أهمية استمرار التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة المملكتين.