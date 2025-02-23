وزير العدل يبحث والسفير الإسباني التعاون المشترك بين البلدين

وأكد د.التلهوني خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و أهمية استمرار التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة المملكتين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التنسيق المشترك في الأمور القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ويُشار إلى أن الأردن وإسبانيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف.
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