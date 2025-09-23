وزير العمل يرعى توقيع اتفاقيتين لشركة كهرباء اربد مع "التدريب المهني" والبلدية

01:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747139 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار، وُقعت اليوم الثلاثاء اتفاقيتين الأولى بين شركة كهرباء اربد ومؤسسة التدريب المهني أما الإتفاقية الثانية بين الشركة وبلدية إربد الكبرى. اضافة اعلان





ووقع الاتفاقيتين عن الشركة مديرها العام المهندس بشار التميمي، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها بالوكالة الدكتور يوسف الشريدة وعن البلدية رئيس لجنة عماد العزام، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة.



وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الكهرباء تنتهي بالتشغيل، من خلال استقطاب 100 شاب وشابة للتدريب في مجالات العمل الكهربائي المختلفة.



وبموجب الاتفاقية تقوم مؤسسة التدريب المهني بإعداد وتصميم وتطوير وتنفيذ هذه البرامج، وتجهيز المشاغل التدريبية في عدة مواقع، والإعلان عن الدورات، وتنفيذ الاختبارات النظرية والعملية، ومنح شهادات تدريبية للمشاركين الذين يستكملون متطلبات البرنامج بنجاح. كما ستوفر المؤسسة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج بكفاءة.



وتتولى شركة كهرباء إربد وفقا للاتفاقية تنفيذ التدريب الميداني في مواقعها وتوفير مدربين من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات المتفق عليها، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للخريجين ومنحهم الأولوية في التوظيف وفق احتياجات الشركة وتوفر الشواغر، إلى جانب التشبيك مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز فرص التشغيل.