وزير المالية: الدين العام في الموازنة يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر

وقال الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن حجم الدين العام يواصل انخفاضه التدريجي بنسبة 80% من الناتج في عام 2024 ضمن خطة سنوية ملتزم بها ضمن برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي والمالي.
وأضاف أن عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2025 قدر بحوالي 2,278 مليون دينار أو ما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.5% معاد تقديره لعام 2024.
وأشار الشبلي إلى أن العجز الأولي للموازنة فسيتراجع في عام 2025 إلى 812 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.9% معاد تقديره لعام 2024.
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