الخميس 2025-12-11 02:48 م

حبتان من الكيوي يوميًا.. سر الحفاظ على شباب البشرة

ت
تعبيرية
الخميس، 11-12-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن تناول فيتامين C الطبيعي من الفواكه، ولا سيما الكيوي، يعزز صحة البشرة ويحافظ على شبابها. أظهرت الدراسة، التي أجريت على متطوعين في نيوزيلندا وألمانيا، أن حبتين من الكيوي يوميًا لمدة ثمانية أسابيع يحسّنان ملمس البشرة وسمكها ومرونتها عبر تحفيز إنتاج الكولاجين وتجدد الخلايا، بالإضافة إلى زيادة قدرة الجلد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وأكدت الباحثة مارغريت فيسرز أن الجلد يمتص فيتامين C من مجرى الدم بكفاءة أفضل من تطبيقه موضعيًا، مشددة على أهمية تناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامين، مثل الحمضيات والتوت والفلفل الحلو.


وأوضحت الدراسة أن فوائد الكيوي تتجاوز البشرة، إذ تشمل تحسين الهضم، تعزيز المزاج وجودة النوم، ودعم صحة القلب والعيون والمساعدة في إدارة الوزن.

 

ارم نيوز 

 
 


