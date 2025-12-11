حبتان من الكيوي يوميًا.. سر الحفاظ على شباب البشرة

وأكدت الباحثة مارغريت فيسرز أن الجلد يمتص فيتامين C من مجرى الدم بكفاءة أفضل من تطبيقه موضعيًا، مشددة على أهمية تناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامين، مثل الحمضيات والتوت والفلفل الحلو.
وأوضحت الدراسة أن فوائد الكيوي تتجاوز البشرة، إذ تشمل تحسين الهضم، تعزيز المزاج وجودة النوم، ودعم صحة القلب والعيون والمساعدة في إدارة الوزن.
