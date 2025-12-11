الخميس 2025-12-11 02:48 م

تحذير للنساء: عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!

5ف5غ
تعبيرية
الخميس، 11-12-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء العيون من أن بعض الممارسات التجميلية اليومية قد تضر بصحة العين، رغم أنها تبدو بسيطة، مثل استخدام المكياج، العدسات اللاصقة، الرموش الصناعية، ومستحضرات العناية بالبشرة حول العين.

اضافة اعلان


أبرز المخاطر:
الكحل داخل خط الماء يعيق غدد ميبوميوس ويؤدي للجفاف وظهور الشعيرات.
مشاركة مستحضرات التجميل تنقل البكتيريا والفيروسات، مما يرفع احتمال التهاب الملتحمة والجفن.
أمصال نمو الرموش ومكياج دائم قد تسبب تهيجات مزمنة، ترقق الجلد، وحساسية.
كريمات الريتينول قرب العين تؤثر على الغدد الدهنية مسببة جفافاً وحساسية.
استخدام مكبس الرموش بعد الماسكارا أو الرموش الصناعية قد يؤدي لتكسر الرموش وتهيجات الجلد أو خدش القرنية.
العدسات اللاصقة يمكن أن تحتوي على كائنات ضارة إذا تم ارتداؤها أثناء السباحة أو الاستحمام أو إعادة استخدام المحلول دون تعقيم.

 

نصائح الخبراء:
تنظيف العدسات يومياً، تجنب النوم بها، ووضعها قبل المكياج وإزالتها بعد تنظيف الوجه.
عدم النوم بالمكياج واستبدال منتجات العيون كل أربعة أشهر لتجنب البكتيريا.

 

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

أخبار محلية وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي

ي

فيديو منوع شخص يشارك: عطِّل هذه الخاصية في واتساب

للا

فيديو منوع متداول: هكذا تم تصوير أشهر مشاهد فيلم "سبايدر مان"

غا

فيديو منوع متداول: هذه هي قوة الزلازل عندما تضرب اليابان

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

كخ

تكنولوجيا كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

ثب

تكنولوجيا بخطوات بسيطة.. كيف تجعل "اللابتوب" القديم يعمل بسرعة مجدداً؟



 






الأكثر مشاهدة