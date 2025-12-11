تحذير للنساء: عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!

أبرز المخاطر:
الكحل داخل خط الماء يعيق غدد ميبوميوس ويؤدي للجفاف وظهور الشعيرات.
مشاركة مستحضرات التجميل تنقل البكتيريا والفيروسات، مما يرفع احتمال التهاب الملتحمة والجفن.
أمصال نمو الرموش ومكياج دائم قد تسبب تهيجات مزمنة، ترقق الجلد، وحساسية.
كريمات الريتينول قرب العين تؤثر على الغدد الدهنية مسببة جفافاً وحساسية.
استخدام مكبس الرموش بعد الماسكارا أو الرموش الصناعية قد يؤدي لتكسر الرموش وتهيجات الجلد أو خدش القرنية.
العدسات اللاصقة يمكن أن تحتوي على كائنات ضارة إذا تم ارتداؤها أثناء السباحة أو الاستحمام أو إعادة استخدام المحلول دون تعقيم.
تنظيف العدسات يومياً، تجنب النوم بها، ووضعها قبل المكياج وإزالتها بعد تنظيف الوجه.
عدم النوم بالمكياج واستبدال منتجات العيون كل أربعة أشهر لتجنب البكتيريا.
