وزير المياه والري يوقع مذكرة تفاهم لمشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود على هامش مشاركته في قمة الكوكب الواحد من أجل التعاون للمياه المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض مذكرة تفاهم لضمان المضي قدما بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الاستراتيجي.

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وأوضح أبو السعود أن المذكرة الموقعة مع شركة ميريديام سويز Meridiam Suez تضمن الاتفاق بين الجانبين بالمضي قدما وإنهاء أعمال المفاوضات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني بما يحقق المصلحة الوطنية العامة وكذلك وضع إطار زمني واضح لضمان تنفيذ العطاء وتأمين وصول المياه وفق الجدول الزمني المرسوم دون أي التزام قانوني بين الطرفين، حماية للاتفاقية التي سيتم توقيعها في القريب العاجل بين الجانبين لتنفيذ المشروع.