وزير النقل: منظومة النقل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

وأشار القطامين إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت النقل بمكوناته الجوية والبحرية والبرية والسككية أهمية كبيرة باعتباره محركا مهما وفاعلا للاقتصاد الوطني والعمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 التي عقدت السبت في رئاسة الوزراء.
ونوه إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشاريع الرؤية المدرجة ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أجل تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع.
