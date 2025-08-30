السبت 2025-08-30 11:10 م
 

وزير النقل: منظومة النقل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

وزير النقل نضال القطامين خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية
وزير النقل نضال القطامين خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية
 
السبت، 30-08-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري-   أكّد وزير النقل نضال القطامين، أن منظومة النقل تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وعامل مهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان


وأشار القطامين إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت النقل بمكوناته الجوية والبحرية والبرية والسككية أهمية كبيرة باعتباره محركا مهما وفاعلا للاقتصاد الوطني والعمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة.


جاء ذلك خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 التي عقدت السبت في رئاسة الوزراء.


ونوه إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشاريع الرؤية المدرجة ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أجل تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

فلسطين "اللجنة الوزارية بشأن غزة" تدعو الإدارة الأميركية لإعادة النظر بقرار عدم منح تأشيرات لوفد فلسطين

الدنمارك

عربي ودولي الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال : مقتل ضابطين وإصابة آخرين على يد المقاومة جنوب القطاع

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل وفاة بمشاجرة في عمان

إربد

أخبار محلية لجنة مجلس محافظة إربد تناقش موازنة 2026

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

وزير النقل نضال القطامين خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية

أخبار محلية وزير النقل: منظومة النقل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني



 
 





الأكثر مشاهدة