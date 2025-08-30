وزير النقل: منظومة النقل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري- أكّد وزير النقل نضال القطامين، أن منظومة النقل تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وعامل مهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان



وأشار القطامين إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت النقل بمكوناته الجوية والبحرية والبرية والسككية أهمية كبيرة باعتباره محركا مهما وفاعلا للاقتصاد الوطني والعمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة.



جاء ذلك خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 التي عقدت السبت في رئاسة الوزراء.