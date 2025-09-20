السبت 2025-09-20 08:00 م
 

وزير النقل يبحث مع أصحاب سيارات السفريات الخارجية سبل تطوير القطاع

وزارة النقل
وزارة النقل
 
السبت، 20-09-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، مع ممثلين عن أصحاب سيارات السفريات الخارجية عدداً من القضايا والمطالب التي تهم القطاع.

واستمع الوزير، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام هيئة النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، إلى ملاحظات ومطالب الحضور المتعلقة بالعمر التشغيلي للسيارات ورسوم الترخيص، إضافة إلى التحديات التنظيمية والإجرائية التي تواجه القطاع، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز عمل المشغلين ومتلقي الخدمة.

 
 
